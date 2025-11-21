;

Canal 13 despide sorpresivamente a uno de sus rostros periodísticos: “¿Dejo la TV o la TV me deja a mí?”

“Hoy cierro una etapa importante y se viene otra que me llena de ilusión”, admitió en sus redes sociales Antonia Kohler.

Javier Méndez

Esta semana se dio a conocer el despido de una reconocida periodista de Canal 13.

Para aquellos espectadores que sintonizan la señal durante las tardes, es probable que su nombre y su rostro les resulten muy familiares.

Todo se refiere a Antonia Kohler, una de las noteras del programa La Tarde es Nuestra, quien permaneció menos de un año en el espacio.

“¿Dejo la TV o la TV me deja a mí?“, escribió en sus redes sociales el jueves por la tarde. En post compartió varias imágenes de su paso por la señal privada.

“Sea como sea, además de pasarlo increíble, siempre he estado profundamente agradecida por la hermosa gente que la vida ha puesto en mi camino”, sumó la profesional.

Hoy cierro una etapa importante y se viene otra que me llena de ilusión. Agradecida siempre por todo lo lindo que recibo”, cerró la joven.

Según confirmó La Cuarta, la profesional de las comunicaciones habría sido desvinculada por una “reestructuración interna en el programa” que lidera Alfonso Concha.

Kohler estudió en la Universidad Adolfo Ibáñez y antes de llegar a Canal 13 fue parte del equipo de Mega entre los años 2019 y 2025.

