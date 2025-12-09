Matías Palavecino fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional 2025. El volante argentino fue clave en la obtención del primer título en la historia de Coquimbo Unido con cuatro goles y nueve asistencias. Sin embargo, comunicó que dejará el cuadro pirata de cara al 2026.

Con ese panorama, el mediocampista de 27 años despertó el interés de varios equipos y este martes dio una importante señal sobre futuro. Según reportó ESPN, Palavecino llegó a las dependencias de Universidad Católica para cerrar su eventual fichaje en el cuadro preocordillerano.

“El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, llegó al predio de Universidad Católica junto al talentoso volante, quien podría ser el primer refuerzo para 2026″, detalló el citado medio.

De esta manera, el anuncio del nuevo ‘10′ de la UC sería inminente y respondería a uno de los deseos más urgentes del técnico Daniel Garnero: sumar un volante creativo, algo que no pudo concretar en el mercado de invierno.

Cabe recordar que Universidad Católica clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo que obliga al club a acelerar la búsqueda de refuerzos pensando en un plantel capaz de competir a nivel continental.