ANFP debatirá cambios a las bases de Primera División para 2026: la propuesta incluye modificaciones a la regla sub 21 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este jueves 11 de diciembre, la ANFP citó al desarrollo de un Consejo de Presidentes donde, entre los puntos principales, está la discusión en torno a las bases del Campeonato Nacional 2026 y la Primera B.

Al respecto, los clubes ya manejan la propuesta hecha por parte de la directiva del fútbol chileno, la cual tiene algunas novedades importantes, documento al cual tuvo acceso ADN Deportes.

Por una parte, en el artículo 33 se plantea un aumento en el número de suplentes, pasando de permitir siete jugadores a nueve en la banca.

Otra modificación sustantiva está en el artículo 31, donde hay un aumento en la exigencia de cumplimiento de minutos para jugadores sub 21, el cual pasará del 70% de los minutos (1.890 minutos) al 80% en 2026 (2.160 minutos).

Dicha exigencia se ampara también en que los clubes podrán sumar hasta 120 minutos por partido en el caso de incorporar más de un sub 21 en cancha, superando el tope de 90 que había en esta temporada.

Sin embargo, no todo queda allí, pues el cambio a las bases plantea un sistema de ponderación de los minutos.

“Los jugadores chilenos, según lo indicado en el inciso segundo de este artículo, o extranjeros que gocen de permanencia definitiva en Chile nacidos a partir del 1° de enero de 2007, sumarán el 100% de los minutos disputados. Los jugadores chilenos, según lo indicado en el inciso segundo de este artículo, nacidos durante 2006 o extranjeros que gocen de permanencia definitiva en Chile sumarán el 80% de los minutos disputados y los jugadores chilenos, según lo indicado en el inciso segundo de este artículo o extranjeros que gocen de permanencia definitiva en Chile nacidos durante 2005 sumarán el 50% de los minutos disputados“, plantea parte del artículo 31.

Las aprensiones en los clubes

Algunos directivos de los equipos que deberán resolver las bases del Campeonato Nacional 2026, en diálogo con ADN Deportes, no se mostraron muy satisfechos con la modificación.

De hecho, las dudas están instaladas en torno a la ponderación del minutaje, complicando los cálculos de una regla fuertemente criticada.

Es más, algunos clubes podrían incluso solicitar que la regla sub 21 se aplique en Copa Chile y Copa de la Liga, no en el Campeonato Nacional 2026. Todo queda sujeto a debate en Quilin este jueves.