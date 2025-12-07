;

VIDEOS. Los motivos de Esteban González para dejar Coquimbo Unido y partir a México: “Más allá de lo económico...”

“El entrenador chileno es muy mal visto, tiene pocas oportunidades y la propuesta que nos llega es interesante en ese sentido”, afirmó el “Chino”, quien dejará al “Barbón” para dirigir al Querétaro.

Javier Catalán

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

FOTO:ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIA UNO

Con el cúlmine del Campeonato Nacional 2025, se confirmó la noticia que nadie en Coquimbo Unido quería que llegara.

Tras el triunfo ante Unión Española, Esteban González anunció que no continuaría como entrenador de los “Piratas” y que asumirá como nuevo director técnico del Querétaro de México.

Hoy termina mi proceso en el club y se culmina con la obtención del título. Más allá de los rumores, sí es cierto: no continúo en el club. Me voy con una alegría y una tristeza muy grande, por haber conseguido un título”, anunció el DT en conferencia de prensa.

Acerca de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de aceptar este nuevo proyecto, comentó: “Estamos dando un salto al extranjero como cuerpo técnico y eso es un indicativo muy importante para todos. El entrenador chileno es muy mal visto, tiene pocas oportunidades, y la propuesta que nos llega a nosotros es interesante en ese sentido, más allá del tema económico. Vamos a ser unos embajadores de Coquimbo por donde vayamos”.

Horas más tarde, sería el propio Querétaro el encargado de oficializar la llegada del “Chino” al equipo con un entretenido video inspirado en un videojuego de fútbol.

¡El campeón del fútbol chileno ya es Gallo! El juego comienza de nuevo y tendrá un master player para el Azul y Negro”, escribió el club acompañando el anuncio.

