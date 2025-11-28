El nuevo mall que abrió esta semana en Santiago con tiendas más baratas, gigantesco pulmón verde y a pasos del Metro

El jueves de esta semana, alrededor de las 13:00 horas, abrió sus puertas un nuevo centro comercial en la ciudad de Santiago.

Se trata del Vivo Outlet Parque Los Toros, un recinto que llegó a la comuna de Puente Alto, a pocos pasos de la estación de Metro Elisa Correa.

La apuesta es significativa: 24 mil metros cuadrados construidos, un parque gigantesco de 12 mil metros cuadrados y una inversión total que alcanzó los US$ 35 millones.

Por ahora, el espacio cuenta con 22 tiendas operativas. La idea es alcanzar los 45 locales en el mes de diciembre y más de 80 cuando el proyecto esté funcionando a su máxima capacidad.

Algunos de los nombres que se podrán encontrar serán Adidas, Cannon Home, Ellesse, Family Shop, Flores, Intime, Kayser, Lippi, Maui, Puma, Rosen, Saxoline, Skechers, Tricot, TOP y hasta un gimnasio Smart Fit.

La expectativa fue alta: incluso antes de la apertura, ya había personas esperando en el exterior. Uno de los atractivos, como lo indica el nombre, es el formato outlet, donde las tiendas venden productos con descuentos.

El terreno perteneció históricamente a la familia Subercaseaux y el área verde conserva un diseño original del paisajista francés George Dubois, la mente detrás del Parque Forestal.

“Cuando ingresamos nos encontramos con algo inesperado: un pedazo de naturaleza muy bien cuidado por sus propietarios, un sorpresivo pulmón verde que responsablemente teníamos que proteger”, dijo Rodrigo de Diego, gerente general de VIVO SpA.

Para la operadora detrás de la idea este es el sexto centro comercial en su portafolio. Se sumó a sus 31 stand alone y 14 strip centers a lo largo de Chile.

Más allá del comercio, el nuevo mall contará con otros panoramas. “Desde ferias y exposiciones hasta música en vivo, talleres, cine y experiencias gastronómicas, cada semana VIVO te invita a vivir algo distinto”, explican en su sitio web.

Horarios de funcionamiento del Vivo Outlet Parque Los Toros en Puente Alto

Tiendas: lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 hrs.

lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 hrs. Parque: lunes a domingo, de 10:00 a 20:30 hrs.

lunes a domingo, de 10:00 a 20:30 hrs. Sector de gastronomía: lunes a domingo, de 10:00 a 21:00 hrs.