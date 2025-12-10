;

Comediante extranjero responde tras funa por “burlarse” de la Navidad en Chile: “Nosotros somos muy alegres...”

“Yo no le estoy faltando el respeto a nadie en el video. Solo fue una comparación”, explicó el creador de contenido que sacó ronchas con su viral.

Javier Méndez

Esta semana comenzó a viralizarse redes sociales un video de un comediante extranjero que “parodió” la Navidad en Chile. En el breve clip, apuntó a que el país carecía de espíritu para la fiesta de fin de año.

El contenido no dejó muy contentos a algunos usuarios, quienes lo atacaron en los comentarios, incluso con invitaciones a que volviera a su país de origen, Venezuela.

“Te comento que nos reunimos en familia...no comemos en las calles”, le lanzó una persona, sin anestesia. Otros, derechamente, lo mandaron a la punta del cerro con palabras de grueso calibre.

@luishachem1 respondió una pocas después, luego de que diversos medios nacionales replicaran su visión de la época festiva y ampliaran aún más la situación.

"Señores, me están funando", partió. "Siempre sacan todo de contexto, yo no me estoy burlando, muchachos", explicó.

"Yo no le estoy faltando el respeto a nadie en el video. Solo fue una comparación", cerró el creador de contenido.

El video de la polémica:

