Experta revela los 10 perfumes que la romperán en 2026: “La tendencia ahora está volviendo al origen y a lo natural”

Comprar un buen perfume puede ser una inversión considerable, pero nunca una decisión dejada al azar. Es fundamental elegir una fragancia de calidad, duradera y que se adapte a la personalidad de cada persona.

“Más allá de la marca o de las modas, hay que fijarse muy bien en que la materia prima del perfume sea de alta calidad, sobre todo por un tema de salud”, dice Giovanna Donoso, creadora de Giolor, a ADN.cl.

Según la directora de AromaFest, el primer festival del perfume en Chile, realizado el sábado de la semana pasada en la comuna de Vitacura, “la tendencia ahora está volviendo al origen y a lo natural”.

La experta presenta una selección tanto para hombres como para mujeres de los perfumes imperdibles para el año 2026.

Revisa a continuación la lista completa.

Perfumes de hombre

Prada Paradigme: excelente composición olfativa, materia prima resinas enfoque natural. Sobre la piel, destacan sus notas amaderadas, ambarinas, que se expresan sin complejos , gracias a esa mezcla de acordes tan mediterráneos como el geranio Bourbon o la bergamota de la región italiana de Calabria

excelente composición olfativa, materia prima resinas enfoque natural. , gracias a esa mezcla de acordes tan mediterráneos como el geranio Bourbon o la bergamota de la región italiana de Calabria Dolce & Gabbana Dévotion: De su corazón olfativo emanan notas tan especiales como el café, la madera, la vainilla, el ciprés y el ámbar

De su corazón olfativo emanan notas tan especiales como el café, la madera, la vainilla, el ciprés y el ámbar Yves Sait Laurent Absolu: con más ingredientes naturales, tiene una evolución muy interesante es una fragancia moderna limpia amaderada. Sus facetas de flor de azahar. Gracias a ellas, esta fragancia resulta redonda, fresca y sensual.

con más ingredientes naturales, tiene una evolución muy interesante es una fragancia moderna limpia amaderada. Sus facetas de flor de azahar. Gracias a ellas, esta fragancia resulta redonda, fresca y sensual. Mugler: buena composición olfativa. La frescura vibrante de la bergamota y el lavandín se funde con un acorde ultra moderno de pistacho cremoso , creando una explosión sensorial irresistible. En el fondo, una mezcla de maderas poderosas, café y toques de ron y coñac intensifican la masculinidad de esta fragancia.

buena composición olfativa. , creando una explosión sensorial irresistible. En el fondo, una mezcla de maderas poderosas, café y toques de ron y coñac intensifican la masculinidad de esta fragancia. Diptyque Lazulio: contiene una resina obtenida de Laos con estándares ambientales. El prestigioso perfumista Quentin Bisch ha querido capturar el aroma de la cautivadora belleza de la pluma de un pavo real: una obra de arte natural que abarca tonalidades tales como el azul eléctrico o el verde esmeralda.

Ampliar

Perfumes de mujer

Montale vanilla : perfume deja huella, toque vainilla. Montale Vainilla es una de las fragancias más intrigantes de la casa Montale , conocida por su enfoque audaz y original en la creación de perfumes.

: perfume deja huella, toque vainilla. es una de las fragancias más intrigantes de la casa , conocida por su enfoque audaz y original en la creación de perfumes. Dosier Amber Cherry : comienza con un estallido increíble de cereza y almendra, que se desvanece progresivamente para dar paso a especias cálidas, como la canela y el clavo, y a flores frescas, como la rosa y el jazmín. Luego, la vainilla y el bálsamo del Perú se materializan, calentando la fragancia para dar cabida a una estructura rica y ambarina.

: comienza con un estallido increíble de cereza y almendra, que se desvanece progresivamente para dar paso a especias cálidas, como la canela y el clavo, y a flores frescas, como la rosa y el jazmín. Luego, la vainilla y el bálsamo del Perú se materializan, calentando la fragancia para dar cabida a una estructura rica y ambarina. Ariana Grande : Juvenil liviano. Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal Gourmand para mujeres . Cloud se lanzó en 2018. La nariz detrás de esta fragrancia es Clement Gavarry. Las notas de salida son lavanda, pera y bergamota; las notas de corazón son crema batida, coco, praliné y orquídea de vainilla; las notas de fondo son almizcle y notas amaderadas.

: Juvenil liviano. . Cloud se lanzó en 2018. La nariz detrás de esta fragrancia es Clement Gavarry. Las notas de salida son lavanda, pera y bergamota; las notas de corazón son crema batida, coco, praliné y orquídea de vainilla; las notas de fondo son almizcle y notas amaderadas. Maison Alhambre : vainilla con carácter. Es una fragancia de la familia olfativa Oriental Vainilla para Mujeres. Ambery Vanilla se lanzó en 2022. Las notas de salida son pimienta rosa, regaliz, pera y mandarina; las notas de corazón son flor de azahar del naranjo y jazmín; las notas de fondo son vainilla, café, pachulí y cedro.

: vainilla con carácter. Es una fragancia de la familia olfativa Oriental Vainilla para Mujeres. se lanzó en 2022. Las notas de salida son pimienta rosa, regaliz, pera y mandarina; las notas de corazón son flor de azahar del naranjo y jazmín; las notas de fondo son vainilla, café, pachulí y cedro. Litchi Dream: Una fragancia jugosa y chispeante donde el lichi es el protagonista, acompañado de pétalos de rosa y un fondo de musk. Es ideal para mujeres jóvenes y dinámicas que buscan un aroma alegre y duradero.