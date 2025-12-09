Las inquietantes predicciones de Nostradamus para 2026: “Gente muerta por el mal”

Uno de los nombres que resurge a medida que concluye cada año es Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus.

Este astrólogo del siglo XVI dejó un conjunto de supuestas predicciones que aún hoy generan debate y análisis, publicadas en Les Propheties (1555).

De hecho, sus cuartetos han sido interpretados como premoniciones de eventos históricos, incluyendo al atentando del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la muerte de la princesa Diana y la pandemia de Covid-19. Eso sí, su precisión siempre ha sido objeto de debate.

Para 2026, los seguidores del profeta consideran que ciertos versos del cuarteto 26 podrían hacer referencia a este año.

Las supuestas predicciones de Nostradamus para el año 2026

Dentro del texto ya mencionado se habla de un “gran enjambre de abejas” y una “emboscada por la noche”, interpretados como símbolos de poder y la influencia de líderes mundiales, más que como fenómenos literales.

Entre las predicciones más inquietantes se menciona un posible conflicto entre Oriente y Occidente. Otro cuarteto señala “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”, lo que muchos vinculan a enfrentamientos entre grandes potencias, aunque sin nombres explícitos.

Nostradamus también menciona la región del Ticino, en el sur de Suiza, donde habría “sangre rebosando”.

No obstante, el astrólogo también deja un mensaje de esperanza: “las sombras caerán, pero el hombre de luz se levantará”, señalando un posible renacer, cambios positivos o nuevos liderazgos tras periodos de crisis.