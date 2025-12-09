Renuncia seremi de Salud de Valparaíso tras denuncia de maltrato y discriminación hecha por extrabajadora de la institución

La seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, presentó su renuncia en medio de la investigación interna abierta tras la denuncia por maltrato laboral y discriminación presentada por la periodista Sol Millakura Hernández, quien se suicidó el 11 de noviembre pasado.

La decisión fue comunicada a través de una carta enviada a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, donde Cofré sostuvo, según Radio Bío Bío, que ponía “mi cargo a su disposición, formalizando mi decisión de renunciar…”, medida que —según indicó— se hará efectiva al término de su licencia médica.

En el documento afirmó haber sido objeto de “acusaciones por supuestas vulneraciones”, y reiteró “de manera clara y categórica mi inocencia”, añadiendo que buscará “justicia y el esclarecimiento de los hechos”.

El caso tomó mayor fuerza luego de que el Frente Amplio suspendiera su militancia, tras declararse admisible la denuncia presentada por Millakura ante el tribunal regional del partido.

La denuncia de Millakura

La periodista, militante de la colectividad y exfuncionaria de la seremi, acusó despido injustificado, discriminación por identidad de género y actos de transfobia laboral.

En su denuncia, Millakura sostuvo que una exjefa de gabinete le comentó que Cofré pidió “hablar conmigo para que no utilizase ciertas vestimentas”.

También afirmó que, tras solicitar el cambio de nombre y género, fue apartada de actividades oficiales y bajada “en último momento” de salidas a terreno porque la autoridad “no quería que asistiera (…) por mi forma de vestir y hablar”.

Según expuso, esa situación tuvo un impacto directo en su bienestar emocional: “Mi salud mental se vio gravemente afectada”.