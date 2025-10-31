Influenza en primavera y alza de coqueluche: ministra Aguilera llama a vacunarse y refuerza alerta a embarazadas

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, valoró que la estrategia chilena contra el virus respiratorio sincicial (VRS) haya sido destacada en portada por The Lancet Infectious Diseases. En entrevista con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN, subrayó que el artículo resalta la capacidad del país para tomar decisiones de salud pública basadas en evidencia, la rapidez de implementación y el trabajo coordinado de las redes pública y privada.

La autoridad recalcó que la campaña con anticuerpo monoclonal permitió dos inviernos sin fallecidos por VRS en lactantes menores de un año y una fuerte caída de hospitalizaciones, con efectos positivos incluso sobre otras infecciones respiratorias.

Continuidad presupuestaria y posibles extensiones

Aguilera recordó que el primer año se hizo una reasignación para traer el anticuerpo (utilizado de manera universal para garantizar equidad) y que, desde 2024, el financiamiento quedó incorporado en el Programa Nacional de Inmunizaciones, asegurando continuidad para este u otros productos con perfil similar de eficacia y seguridad. Agregó que el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones evalúa alternativas para adultos mayores en VRS, aunque toda incorporación exige ponderar impacto sanitario y sostenibilidad fiscal, tal como ocurrió con la actualización a vacuna VPH nonavalente y la incorporación de meningococo y neumococo en los últimos años.

Influenza de primavera y coqueluche: llamado a vacunarse

Sobre la situación respiratoria, la ministra explicó que, tras un inicio temprano de influenza en otoño —lo que motivó adelantar la campaña al 1 de marzo—, hoy se observa un brote estacional de primavera. Aunque no ha implicado una presión significativa en camas críticas, pidió mantener la vacunación disponible en vacunatorios.

Advirtió, además, una alta circulación de coqueluche (tos convulsiva) en la región: llamó especialmente a embarazadas a recibir la dosis para que los recién nacidos cuenten con protección (“capullo”) hasta la primera vacuna a los 2 meses. Recordó también la alerta regional por sarampión, con atención a viajeros, e insistió en consultar esquema según año de nacimiento.

Presupuesto 2026: qué viene tras el rechazo en la Mixta

Consultada por el rechazo mayoritario al Presupuesto 2026 en la Comisión Mixta, Aguilera explicó que ahora el proyecto seguirá su curso en la Cámara de Diputadas y Diputados y luego en el Senado, etapa en la que el Ejecutivo buscará acuerdos. Recalcó que Salud concentra el 61% de la expansión de recursos del Gobierno (alrededor de $900 mil millones adicionales en 2026 respecto de la base 2022), con lo que el gasto en salud del período se empina a 30% de crecimiento durante la actual administración.

Cierre 2025: insumos y listas de espera

Respecto de la ejecución de este año, indicó que, junto a la Dirección de Presupuestos, se inyectaron $740 mil millones extra para asegurar continuidad de suministros hospitalarios y el plan de listas de espera. Dijo que el monitoreo es semanal, que existen realidades distintas entre servicios y hospitales, y que se aplican medidas de control del gasto (compras, honorarios, bodegas) acordadas en protocolos presupuestarios.

Eutanasia: proyecto a la espera de la sala del Senado

La ministra informó que el proyecto de eutanasia —aprobado en la Cámara y perfeccionado por una indicación sustitutiva del Ejecutivo— ya fue visado por la Comisión de Salud del Senado y aguarda su debate en sala.

La propuesta incorpora una revisión ex ante para verificar acceso a cuidados paliativos y descartar condiciones como cuadros depresivos, reforzando garantías para pacientes, médicos y sistema. El objetivo del Gobierno es que el proyecto avance conforme al compromiso presidencial.

Cobertura Complementaria de FONASA: licitación en curso

Sobre la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de FONASA, Aguilera confirmó que, tras declararse desierta la primera licitación, se reformularon las bases con diálogo nacional e internacional, se ajustó el arancel MCC para atraer prestadores y se externalizará la administración del seguro complementario.

La nueva licitación está abierta y la apertura técnica y económica será en diciembre de 2025. Además, se ha observado mayor inscripción de clínicas, con la meta de disminuir el gasto de bolsillo al usar prestadores privados bajo el paraguas del seguro público.

Escucha la entrevista completa: