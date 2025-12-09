Cuestionado asesor económico de Kast responde a críticas de Jara: “Está un poquito desesperada ante su inminente fracaso electoral”

A horas del último debate presidencial organizado por ANATEL, el coordinador económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, llegó hasta TVN y abordó las expectativas de la jornada, defendiendo tanto el programa del candidato como su desempeño en instancias anteriores.

Quiroz sostuvo a TVN que Kast ha sido claro en sus propuestas y enmarcó su campaña en lo que definió como una “emergencia en seguridad, en lo social y en la economía”, destacando que el abanderado del Partido Republicano actúa “con mucha decisión, siempre con la altura de mira, nunca cayendo en bajeza”.

Consultado por las reiteradas menciones de la candidata Jeannette Jara —quien lo aludió directamente en el debate Archi—, el asesor económico afirmó que son mentiras.

“La forma de entender esas mentiras es la acción un poquito desesperada de la candidata ante su inminente fracaso electoral”, señaló, agregando que no le afectan “en absoluto”.

Sobre el desempeño reciente de Kast, Quiroz aseguró que lo vio “muy claro” y con una postura que, a su juicio, apunta a ampliar apoyos: “Cuando uno quiere construir un gobierno de emergencia, que aspira a unir al país, un gobierno incluso, ojalá, de unidad nacional, la postura de estadista la mostró José Antonio, por lejos”.

Con el debate de esta noche como último gran hito antes de la elección del 14 de diciembre.