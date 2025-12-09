;

VIDEO. Imágenes muestran el momento exacto en que voluntario de bomberos inicia incendio forestal en La Cruz

El registro viralizado evidencia la acción que desató el fuego en Pocochay y derivó en la detención del implicado, cuya formalización quedó para este miércoles.

Un registro difundido en redes sociales reveló el momento exacto en que un voluntario del Cuerpo de Bomberos de La Cruz habría provocado el incendio forestal que afectó el sector El Naranjal de Pocochay durante el fin de semana en la región de Valparaíso.

En las imágenes se observa cómo, mientras conduce, el hombre lanza un objeto encendido hacia un pastizal; segundos después, el fuego comienza a propagarse.

El hecho generó conmoción en la comunidad, ya que el propio Cuerpo de Bomberos confirmó que el siniestro fue originado de manera intencional y que el responsable pertenece a sus filas.

Tras las primeras indagatorias, la institución presentó la denuncia ante el Ministerio Público y aseguró su colaboración con la investigación.

El voluntario fue detenido el domingo y, según el superintendente de Bomberos, habría reconocido su participación. La Fiscalía lo formalizará este miércoles por su presunta responsabilidad en el incendio forestal que movilizó a equipos de emergencia en la zona.

