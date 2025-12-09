;

Gendarmería informa que reo abandonó unidad de reinserción en Valparaíso: activaron protocolos y avisaron a Fiscalía

Se trata de un interno que se encontraba bajo un régimen semiabierto. Desde la institución aclararon que no fue una fuga.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

La Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso informó que un usuario del Centro de Educación y Trabajo (CET) Camino La Pólvora, abandonó la unidad este lunes.

De acuerdo a la institución, se trata de un interno que se encontraba en proceso de reinserción social, bajo un régimen semiabierto, “basado en la autodisciplina y confianza”.

Revisa también

ADN

Esto en el complejo penitenciario de Valparaíso, donde trabajaba en la cocina y que, durante la mañana de ayer, abandonó el establecimiento del CET.

La Dirección aclaró que no se trata de una fuga y que “en cuanto se tomó conocimiento de lo ocurrido, la institución adoptó los protocolos establecidos, dando aviso al Ministerio Público”.

Contenido patrocinado

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad