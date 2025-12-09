Gendarmería informa que reo abandonó unidad de reinserción en Valparaíso: activaron protocolos y avisaron a Fiscalía
Se trata de un interno que se encontraba bajo un régimen semiabierto. Desde la institución aclararon que no fue una fuga.
La Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso informó que un usuario del Centro de Educación y Trabajo (CET) Camino La Pólvora, abandonó la unidad este lunes.
De acuerdo a la institución, se trata de un interno que se encontraba en proceso de reinserción social, bajo un régimen semiabierto, “basado en la autodisciplina y confianza”.
Esto en el complejo penitenciario de Valparaíso, donde trabajaba en la cocina y que, durante la mañana de ayer, abandonó el establecimiento del CET.
La Dirección aclaró que no se trata de una fuga y que “en cuanto se tomó conocimiento de lo ocurrido, la institución adoptó los protocolos establecidos, dando aviso al Ministerio Público”.
