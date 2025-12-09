Gendarmería informa que reo abandonó unidad de reinserción en Valparaíso: activaron protocolos y avisaron a Fiscalía

La Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso informó que un usuario del Centro de Educación y Trabajo (CET) Camino La Pólvora, abandonó la unidad este lunes.

De acuerdo a la institución, se trata de un interno que se encontraba en proceso de reinserción social, bajo un régimen semiabierto, “basado en la autodisciplina y confianza”.

Esto en el complejo penitenciario de Valparaíso, donde trabajaba en la cocina y que, durante la mañana de ayer, abandonó el establecimiento del CET.

La Dirección aclaró que no se trata de una fuga y que “en cuanto se tomó conocimiento de lo ocurrido, la institución adoptó los protocolos establecidos, dando aviso al Ministerio Público”.