FOTO. Debe volver a Colo Colo tras su cesión y su pareja se despidió de la peor manera de su actual club: “Hasta nunca”

La pareja de Jeyson Rojas publicó un polémico mensaje en redes sociales y los hinchas de Deportes La Serena no tardaron en responderle.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Se acerca el final de la temporada y los jugadores que estuvieron cedidos deberán regresar a los clubes dueños de sus pases para definir su futuro de cara al próximo año.

Ese es el caso de Jeyson Rojas, quien sigue perteneciendo a Colo Colo, pero que esta temporada jugó a préstamo en Deportes La Serena.

En los “Papayeros”, el lateral derecho sumó bastante actividad, disputando 25 partidos en el Campeonato Nacional y entregando dos asistencias, por lo que se esperaba que su paso por el club le dejara buenos recuerdos.

Sin embargo, todo indica que no fue así. Anaís, su pareja, publicó un mensaje de despedida en el que expresaba su deseo de no volver más a la ciudad. Nos despedimos oficialmente de La Serena. Hasta nunca (espero), escribió en su cuenta de Instagram, lo que generó molestia entre los hinchas granates.

Captura: @__anais___

Por ahora, Jeyson Rojas es uno de los 22 jugadores que finalizan su cesión y deben volver a Colo Colo en enero de 2026. Con Fernando Ortiz, hasta el momento, en la banca del “Cacique”, el defensor deberá mostrarse para ganarse una oportunidad en el “Popular” o, de lo contrario, buscar una nueva salida del club albo.

