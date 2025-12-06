;

VIDEO. Marcelino Núñez y Lawrence Vigouroux brillan en Inglaterra: ambos fueron clave en triunfos de sus equipos

Los seleccionados chilenos tuvieron una destacada jornada de sábado en la Championship. Ben Brereton no corrió con la misma suerte.

Este sábado por la mañana vieron acción los tres chilenos que compiten en la Championship de Inglaterra, con una actuación que destacó por sobre la del resto de sus compatriotas.

Se trata de Marcelino Núñez, quien fue titular en la victoria 3-0 del Ipswich Town ante el puntero de la Segunda División inglesa, el Coventry City.

El mediocampista formado en Universidad Católica entregó la asistencia del segundo gol de su equipo, con un gran pase al espacio para George Hirst, quien no falló en el mano a mano contra el arquero.

Otro que tuvo un gran partido fue Lawrence Vigouroux, quien se mantiene como el arquero titular del Swansea City, que venció 2-0 al Oxford United, y gran parte del triunfo pasó por las manos del guardameta chileno.

El ex Everton de Viña del Mar realizó cuatro atajadas en el encuentro, tres de ellas dentro del área. Según las evaluaciones de Sofascore, fue el jugador con mejor nota del duelo, con un 9.2 de 10.

Quien no corrió con la misma suerte fue Ben Brereton, que pese a iniciar desde el arranque, no logró ser gravitante en la derrota 3-1 del Derby County ante el Leicester City. El chileno-inglés fue reemplazado en el minuto 66.

