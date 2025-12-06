;

Delantero de Colo Colo tendría los días contados en el equipo: club argentino ya preguntó por su fichaje

Según información de ADN Deportes, Salomón Rodríguez suma interesados desde el otro lado de la cordillera.

Gran parte de los problemas de Colo Colo esta temporada comenzaron en el mercado de fichajes, y hay un nombre propio que refleja a la perfección la mala gestión de Blanco y Negro en materia de refuerzos.

Se trata de Salomón Rodríguez, quien ostenta el récord de ser la compra más cara en la historia del “Cacique”, ya que el club desembolsó por él aproximadamente 2,5 millones de dólares.

Lejos de justificar lo invertido en su carta, el delantero uruguayo ha mostrado un nivel muy bajo y, en los 27 partidos que ha disputado en el año, apenas ha convertido tres goles, siendo dos de ellos en la Copa Chile.

Esta situación provoca que la dirigencia alba ya esté buscándole una salida, y desde el otro lado de la cordillera ya muestran interés en ficharlo.

Según información de ADN Deportes, Huracán de Argentina ya habría consultado las condiciones para contar con el atacante para la próxima temporada, por lo que las negociaciones podrían comenzar pronto.

De todas maneras, las conversaciones serán de largo aliento, ya que Rodríguez aún tiene dos años de contrato con Colo Colo, por lo que Blanco y Negro buscaría, como mínimo, no perder tanto dinero. Incluso podrían optar por un préstamo para intentar revalorizar al delantero.

