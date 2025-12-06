Hoy por hoy, en Colo Colo, uno de los temas principales de discusión es la continuidad o no de Fernando Ortiz para la siguiente temporada.

Uno de los puntos a favor que tiene el “Tano” es que, en los pocos partidos que ha dirigido, les ha dado oportunidades a varios futbolistas jóvenes. Sin embargo, igualmente recibió críticas en este aspecto por parte de uno de los mayores referentes de los albos.

Se trata de Carlos Caszely, quien conversó con los medios durante el partido en que Colo Colo Sub 18 se consagró campeón nacional, instancia donde aprovechó de enviarle un mensaje al DT del plantel profesional.

“Siempre va a ser bueno que un técnico se preocupe de las cadetes; después vamos a ver si los pone o no”, comenzó diciendo el “Rey del metro cuadrado”.

“En el partido anterior a Cobresal había un chico que jugó muy bien (Leandro Hernández); sin embargo, en el partido final con Cobresal lo sacó y puso de nuevo a Aquino. Entonces, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que se hace y lo que se dice”, añadió el exdelantero.

En defensa de los cadetes, Caszely sentenció: “En 1968 Colo Colo estaba casi en la quiebra y subieron cuatro o cinco jugadores, y salimos campeones. En los 70 pasó lo mismo, y en la quiebra también ocurrió: jugó con muchos juveniles y salió campeón. El que lleva seis o siete años en Colo Colo sabe lo que es vestir la camiseta del “Popular” y entregarse al máximo”.