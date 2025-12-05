;

VIDEO. Los Tenores, entre el sorteo de los grupos del Mundial 2026 y la previa de la última fecha del Campeonato Nacional

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también comentaron las renovaciones de Marcelo Díaz en la U, y de Fernando Zampedri y Gary Medel en la UC, conversaron con un pequeño hincha de Unión Española y más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 5 de diciembre, comentaron el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el premio que recibió Donald Trump en la ceremonia y las curiosidades de los cruces.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas supieron de las novedades de la Universidad de Chile antes de afrontar la última fecha del Campeonato Nacional y escucharon las palabras de un director de Azul Azul sobre la situación que vive Michael Clark.

Además, comentaron la conferencia de prensa de Fernando Ortiz en Colo Colo y las renovaciones de Gary Medel y Fernando Zampedri en la Universidad Católica.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 5 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos, donde también conversaron con Pedro Olavarría, pequeño hincha la Unión Española que se volvió viral tras el descenso de su equipo a Primera B.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad