En la edición de Los Tenores de este viernes 5 de diciembre, comentaron el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el premio que recibió Donald Trump en la ceremonia y las curiosidades de los cruces.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas supieron de las novedades de la Universidad de Chile antes de afrontar la última fecha del Campeonato Nacional y escucharon las palabras de un director de Azul Azul sobre la situación que vive Michael Clark.

Además, comentaron la conferencia de prensa de Fernando Ortiz en Colo Colo y las renovaciones de Gary Medel y Fernando Zampedri en la Universidad Católica.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 5 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos, donde también conversaron con Pedro Olavarría, pequeño hincha la Unión Española que se volvió viral tras el descenso de su equipo a Primera B.