Mide 150 kilómetros y permanece oculta bajo el océano: así es la caldera volcánica más grande del mundo

Una gigantesca estructura submarina ubicada frente a las costas de Filipinas está sorprendiendo a la comunidad científica internacional. Se trata de Apolaki, considerada la caldera volcánica más grande del mundo.

Con un diámetro de 150 kilómetros, esta formación se encuentra en la elevación Benham, también conocida como Benham Rise, a unos 5.200 metros bajo el nivel del mar.

Su tamaño supera ampliamente a otras calderas volcánicas famosas como Yellowstone, en Estados Unidos, y Lago Toba, en Indonesia. Y tendría entre 47 y 26 millones de años de antigüedad.

Según diversos estudios internacionales, Apolaki se formó tras una enorme actividad volcánica y el posterior colapso de una cámara magmática, proceso similar al de otras grandes calderas del planeta.

Además de sus dimensiones, la estructura presenta escarpes de hasta 300 metros de altura y descansa sobre una capa de roca volcánica de aproximadamente 14 kilómetros de espesor.

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Aunque hasta ahora no existen señales de actividad eruptiva reciente, expertos advirtieron que el tamaño y complejidad de Apolaki convierten a la zona en un importante objeto de estudio para comprender mejor la evolución geológica del océano Pacífico.