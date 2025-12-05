;

Se repite un partido inaugural histórico y más: las coincidencias de los grupos del Mundial 2026

Este viernes se realizó el sorteo de la Copa del Mundo, donde por tercera vez seguida Chile no participó: hay varios choques con sabor a nostalgia.

A falta de los partidos del repechaje internacional, donde participará Bolivia, el Mundial 2026 ya conoció cómo quedarán los 12 grupos del torneo que se disputará en Canadá, EE.UU. y México.

Al ver cómo quedaron ordenadas las selecciones, de las zonas A a la L, varios choques provocaron que los más nostálgicos se acordaran de copas mundiales de las últimas décadas.

Estas son algunas de las coincidencias

Partido inaugural repetido

El primer choque se jugará el 11 de junio de 2026 entre México y Sudáfrica por el grupo A. El Mundial de 2010 se enfrentaron las mismas selecciones, el 11 de junio, con empate 1-1. Los africanos quedaron eliminados en el torneo que coronó a España por primera vez.

Bielsa contra España, como en 2010

En el grupo H, la Roja hispana se verá las caras contra Uruguay. El DT de la Celeste es Marcelo Bielsa, que al mando de Chile, se enfrentó a España en Pretoria. ¿Habrá revancha para el Loco?

El Grupo de Brasil en Francia 1998, casi un calco

Por esas cosas del destino y los bolilleros, Escocia vuelve a un Mundial 28 años después y volverá a compartir zona con el eterno candidato. No es lo único: el partido inaugural de Francia 98 terminó con victoria por 2-1 para los sudamericanos. Marruecos también estaba en ese grupo A y se repetirá el plato este 2026.

Ecuador con Alemania, parte 2

En el Mundial de 2006, los sudamericanos clasificaron a octavos de final por primera vez en su historia. En la última fecha, Ecuador cayó ante el local por un amplio 3-0, para luego ser eliminados en octavos de final ante Inglaterra.

Panamá de nuevo ante Inglaterra

Los centroamericanos debutaron en Copas del Mundo en Rusia 2018, donde el segundo partido fue ante los ingleses. Fue una goleada 6-1 que dejó como recuerdo la celebración de Felipe Baloy, en el descuento final. ¿Podrá la selección de Cecilio Waterman sacarse la espina?

