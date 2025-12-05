;

Director de Azul Azul y la solicitud de renuncia a Michael Clark: “Capaz que yo tenga que ir al psiquiatra”

Juan Pablo Pavez realizó sus descargos tras la reciente reunión de directorio de Azul Azul, en donde Clark se negó a dejar su cargo como presidente de la concesionaria.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala

Director de Azul Azul y la solicitud de renuncia a Michael Clark: “Capaz que yo tenga que ir al psiquiatra”

Director de Azul Azul y la solicitud de renuncia a Michael Clark: “Capaz que yo tenga que ir al psiquiatra” / Agencia Uno

En una tensa reunión de directorio en Azul Azul, dos de sus integrantes solicitaron formalmente la renuncia de Michael Clark, presidente de la concesionaria. Sin embargo, el mandamás de la U. de Chile rechazó dichas peticiones y por ahora se mantiene en su cargo.

Uno de los directores que pidió la renuncia de Clark fue Juan Pablo Pavez, quien conversó con los medios que lo estaban esperando, entre ellos ADN Deportes, y expresó su desazón por lo ocurrido en la reunión. “No quedé con ninguna sensación. Es lo típico… no va a pasar nada”, señaló.

“Una vez que termine el campeonato se harán todos los balances y cada uno sacará sus conclusiones. Capaz que yo estoy entendiendo todo mal y tenga que ir al psiquiatra, a veces lo pienso”, confesó el director de Azul Azul.

Por último, Pavez agregó: “A pesar de todo, al parecer todo va a seguir igual y tendremos que esperar. El tiempo será el principal juez de este tema para ver quién tiene la razón”.

