Poda en Ñublense: ocho jugadores dejarán el club y ya hay dos opciones para reemplazar a Ronald Fuentes / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Ñublense es uno de esos clubes que llegan a la última fecha del Campeonato Nacional 2025 sin nada que jugarse, pues ya están salvados del descenso y sin chances de clasificarse a copas internacionales.

Por lo mismo, en la dirigencia del elenco de Chillán ya han comenzado a adelantar decisiones con miras a 2026, más aún considerando que han ganado apenas un partido de los últimos diez.

Según información de ADN Deportes, Ronald Fuentes dirigirá este domingo, ante Cobresal, su último partido en Ñublense, pues su contrato no será extendido.

En la directiva chillaneja ya hay dos nombres que interesan para reemplazarlo: Juan José Ribera y Walter Lemma.

La poda de plantel en Ñublense

También ya habría definiciones respecto al futuro de algunos de los integrantes de los “Diablos Rojos”.

Según información de ADN Deportes, al menos ocho jugadores no seguirán en el club de cara al 2026.

La lista de salida la componen el arquero Diego Tapia, los defensas Carlos Labrin, Bernardo Cerezo y Osvaldo Bosso; los volantes Bayron Oyarzo y Federico Mateos; además de los delanteros Patricio Rubio y Pedro Sánchez.

En cambio, el central Pablo Calderón, los volantes Matías Plaza y Diego Sanhueza, además del extremo Gabriel Graciani, se mantendrán en Ñublense para 2026.