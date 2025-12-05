La U asegura la continuidad de un referente del plantel para el 2026: la renovación ya es oficial

Universidad de Chile aseguró la continuidad de Marcelo Díaz para el 2026. El mediocampista, quien es uno de los principales referentes del plantel azul, renovó su contrato con el club por una temporada más.

“Estoy muy contento por mi renovación, por seguir un año más ligado al club de mis amores”, señaló el “Chelo” tras extender su vínculo con la U.

“Espero que el próximo año consigamos todos los objetivos. Mi agradecimiento es total hacia la institución”, agregó el experimentado volante de 38 años.

En tanto, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, comentó: “Como jugador e ídolo es importantísimo que él quiera tanto al club y quiera ayudar a todos a conseguir cosas importantes, suma mucho”.

“Es muy importante renovar a las piezas claves del plantel como lo estamos haciendo, así se parte, con una estructura sólida. Eso es lo primero para después avanzar y seguir potenciándonos”, añadió Mayo.