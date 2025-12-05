El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, habló en la previa del duelo de este domingo ante Audax Italiano por la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y se refirió a su futuro en la banca del “Cacique” en caso de no lograr el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana.

“El domingo es un día importante para nosotros a nivel deportivo. Luego el lunes habrá toma de decisiones en todo sentido y yo estoy predispuesto a escuchar o sentarme a hablar, pero obviamente que en mi cabeza ya hay una planificación”, comenzó declarando.

En esa línea, evitó hablar de una posible salida y señaló que “yo no puedo estar pensando si el lunes hay una reunión de directorio o diferentes situaciones. Yo me tengo que enfocar en lo que a mí me contrataron, el día domingo. Es un partido en casa con nuestra gente donde nosotros tenemos la obligación de ganar”.

“Lo que suceda después, a partir de las 20:00 horas del partido, sucederá lo que tendrá que suceder. En mi mente está ganar en casa y poder sacar los tres puntos", remarcó.

Asimismo, agregó que “yo no soy un entrenador que mi cabeza es muy amplia y empieza a hacerse una idea de lo que puede llegar a suceder. Yo me enfoco en lo que es el día domingo, en lo deportivo y en presentar al mejor equipo”.

“Luego lo que suceda ya no depende de mí, pero el balance lo he manifestado: es notorio el cambio y se ha visto un cambio visual importante en el equipo. Hay conformidad por todos lados, entonces el enfoque tiene que ser deportivo y tratar de sacar un buen resultado”, complementó.

Finalmente, Fernando Ortiz se mostró emocionado por la visita de su padre en el Estadio Monumental, quien lo vino a acompañar para su último partido del año. “Feliz de que esté mi padre acá y mi mejor amigo de toda la vida. Es mi papá, orgulloso, pero bueno... A veces uno es sensible. Estoy orgulloso de mi viejo que me venga a ver y demás. A veces la sensibilidad toca profundo, pero acá estoy”, concluyó con la voz entrecortada