VIDEO. La visita que emocionó a Fernando Ortiz en su semana más decisiva con Colo Colo: “Orgulloso de que me venga a ver”

El técnico de los albos quedó al borde de las lágrimas en la conferencia de este viernes en el Estadio Monumental.

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, habló en la previa del duelo de este domingo ante Audax Italiano por la última fecha del Campeonato Nacional 2025 y se refirió a su futuro en la banca del “Cacique” en caso de no lograr el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana.

“El domingo es un día importante para nosotros a nivel deportivo. Luego el lunes habrá toma de decisiones en todo sentido y yo estoy predispuesto a escuchar o sentarme a hablar, pero obviamente que en mi cabeza ya hay una planificación”, comenzó declarando.

En esa línea, evitó hablar de una posible salida y señaló que “yo no puedo estar pensando si el lunes hay una reunión de directorio o diferentes situaciones. Yo me tengo que enfocar en lo que a mí me contrataron, el día domingo. Es un partido en casa con nuestra gente donde nosotros tenemos la obligación de ganar”.

“Lo que suceda después, a partir de las 20:00 horas del partido, sucederá lo que tendrá que suceder. En mi mente está ganar en casa y poder sacar los tres puntos", remarcó.

Asimismo, agregó que “yo no soy un entrenador que mi cabeza es muy amplia y empieza a hacerse una idea de lo que puede llegar a suceder. Yo me enfoco en lo que es el día domingo, en lo deportivo y en presentar al mejor equipo”.

“Luego lo que suceda ya no depende de mí, pero el balance lo he manifestado: es notorio el cambio y se ha visto un cambio visual importante en el equipo. Hay conformidad por todos lados, entonces el enfoque tiene que ser deportivo y tratar de sacar un buen resultado”, complementó.

Finalmente, Fernando Ortiz se mostró emocionado por la visita de su padre en el Estadio Monumental, quien lo vino a acompañar para su último partido del año. “Feliz de que esté mi padre acá y mi mejor amigo de toda la vida. Es mi papá, orgulloso, pero bueno... A veces uno es sensible. Estoy orgulloso de mi viejo que me venga a ver y demás. A veces la sensibilidad toca profundo, pero acá estoy”, concluyó con la voz entrecortada

