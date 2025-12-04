;

“Me encantaría que para el centenario de la U de Chile, pongamos la primera piedra para nuestro estadio”

Marcelo Díaz apuntó a las favorables condiciones de desarrollo del club, descartándose nuevamente respecto de los conflictos a nivel directivo.

Carlos Madariaga

Durante la conferencia de prensa de este jueves, Marcelo Díaz afrontó los cuestionamientos de Charles Aránguiz a la ANFP ante la falta de facilidades para la U de Chile durante su participación en la Copa Sudamericana.

“Si lo dice Charles, es ley. Así lo tomo yo. Lo que dijo es lo que muchos pensábamos, hay una cierta distancia que él manifestó. Conversamos con el SIFUP y llegamos a buenos términos. Lo único que queremos es que el fútbol chileno crezca. Estuvo bien la charla”, resaltó el capitán azul, que también encaró las diferencias planteadas por Gustavo Álvarez entre la gestión deportiva y económica de Azul Azul.

“Es su opinión, aunque no necesariamente tiene la razón. Acá vivimos en las nubes. Las herramientas que tenemos acá son envidiables, cualquier jugador las querría para lograr su mejor rendimiento. Estamos en una muy buena posición. El máximo sueño es seguir creciendo”, recalcó, explicitando un anhelo personal.

“Estamos muy bien, vamos a seguir creciendo. La intención es que el éxito del club siga y coronarlo en nuestro centenario. Me encantaría que para entonces pongamos la primera piedra para nuestro estadio, trabajaré arduamente para lograr eso. Ese tiene que ser el mejor año de nuestras vidas”, comentó Marcelo Díaz, junto con desmarcarse de los conflictos en el directorio de Azul Azul tras la sanción contra Michael Clark.

“Nos hemos preocupado netamente de lo deportivo, prácticamente no nos hemos metido en problemas. Si hemos perdido partidos no es porque haya problemas en el directorio, nos hemos dedicado a jugar. Lo que suceda en la parte dirigencial no me compete”, reflexionó.

“Es un tema del cual nosotros, como jugadores, no podemos hacer mucho. La rectora y Michael Clark tienen razón. Está bien a veces que haya problemas, pero ojalá lo de ahora, por ellos, se solucione y llegue a buen puerto. He visto avances estos dos años”, cerró Marcelo Díaz en el Centro Deportivo Azul.

