“El próximo año tenemos que ser campeones”: Marcelo Díaz hace autocrítica por el nivel de la U de Chile y se niega a la partida de Gustavo Álvarez / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Marcelo Díaz afrontó este jueves la movida previa de la U de Chile de cara a su visita a Deportes Iquique, donde los azules dependen de otros resultados para abrochar su chance de clasificar a la Copa Libertadores.

“Es responsabilidad de nosotros esta situación, dejamos escapar muchos puntos. Jugaremos con un equipo necesitado y nosotros iremos allá a ganar, no hay otra. Ganando nos vamos tranquilos, no sé si conformes, pero tranquilos por dar lo mejor de nosotros”, recalcó el capitán de los azules, que desestimó hablar de fracaso.

“Nosotros aspirábamos a ser campeones y no lo fuimos. Coquimbo hizo un año increíble, a nosotros no nos alcanzó. Equivocamos el foco en algún momento. Llegamos a una semifinal internacional. La U no puede bajarse de estas posiciones. El próximo año tenemos que ser campeones”, enfatizó Marcelo Díaz.

Sin embargo, más allá de lo netamente deportivo, dado su rol en el camarín, afrontó el hecho que Gustavo Álvarez haya anunciado su salida del club a dos fechas del final.

“Cada uno tiene diferentes opiniones y es libre de opinar lo que siente. Lo que tengo claro es que tiene contrato, no podemos pensar que tiene afuera si tenemos un partido muy importante el sábado. Lo que suceda con su futuro se verá después del campeonato, tendrá que hacerse un análisis de estos dos años, que para mí han sido muy buenos, y de ahí hablaremos con cosas que realmente estén sucediendo”, dijo, valorando lo hecho por el argentino.

“Volvimos a posicionar al club donde realmente merecía. He remarcado el trabajo de Gustavo, es un técnico muy trabajador. Nos ha hecho muy bien, nos ha hecho crecer como futbolistas y él también como entrenador. Ojalá que estos procesos fueran eternos, pero lamentablemente no puede ser así (...) Me encantaría que él siga, le ha hecho bien al grupo y al club, pero después del torneo se llegará a alguna conclusión”, recalcó Marcelo Díaz.