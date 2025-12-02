Aránguiz ahonda en sus críticas a la ANFP: “Milad podría tomar decisiones mejores”

Charles Aránguiz sorprendió al explicitar, tras el empate de la U de Chile ante Coquimbo Unido, que no estaría en la gala que premiará a los más destacados de la temporada.

Esto al plantear su disconformidad con la directiva del fútbol chileno, lo que explicó con más calma en zona mixta.

“Llevaba pocos meses el año pasado para ver lo que pasaba en el fútbol chileno, el poco apoyo que le dan a los equipos. Este año tocó competir internacionalmente y no sentí que hubo apoyo a los equipos chilenos por parte de la dirigencia de la ANFP y del SIFUP”, dijo el “Príncipe”.

“No tengo ganas de verle la cara a personas que pudieron hacer algo más durante el año. No sé si el respeto, pero me sentí pasado a llevar”, enfatizó el volante, planteando su molestia con cómo se manejaron las programaciones para la U de Chile durante su participación en Copa Sudamericana.

“Se pueden hacer las cosas mejor, quedó demostrado. Nosotros representamos al fútbol chileno, tocó jugar una llave difícil en semifinales y a los tres días fuimos a una cancha sintética al mediodía, mientras que Lanús no jugó. Después de nuevo a las 12 en Talcahuano. Lanús jugó un clásico un lunes a las 8 de la noche. Es apoyo. No necesitamos ayuda, es un poco de apoyo y que las cosas funcionen bien, darle un mejor espectáculo a la gente”, dijo, apuntando más allá de Pablo Milad.

“Podría tomar decisiones mejores, no solo él. A lo mejor puede escuchar. Tienen que tomar mejores decisiones deportivamente, en lo demás no me puedo meter”, aseguró, junto con asegurar que, para él, Azul Azul aún puede convencer a Gustavo Álvarez de seguir.

“A veces uno no está cómodo, pero creo que están a tiempo de mejorar algunas cosas y ver si él está de acuerdo con eso para continuar. No sentí que se estuviera despidiendo del club”, cerró Charles Aránguiz.