Ni Colo Colo, ni la U de Chile: este fue el club más buscado en Google por los chilenos en 2025

Google dio a conocer una nueva edición de su informe anual “El Año en Búsquedas” y reveló cuáles fueron los temas que más buscaron las personas en Chile este 2025.

Respeto al deporte, lo más consultado por los chilenos durante el año fue sobre el Mundial de Clubes y el Mundial Sub 20. Ambos torneos despertaron mucho interés en nuestro país.

Además, el reporte de Google consignó que Real Betis fue el equipo que sumó más búsquedas en Chile en los últimos 12 meses, seguido por Colo Colo Femenino, PSG, Sevilla y Bayern Múnich.

Asimismo, el informe reveló que Ignacio “Jaula” Bahamondes fue el deportista más buscado en Google por parte de los chilenos este 2025.

El top 10 de Google con los temas deportivos más buscados en Chile este 2025