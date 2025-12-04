¿La creatina provoca caída del cabello? La ciencia entregó la respuesta definitiva

La pregunta se repite en redes: ¿la creatina causa caída del cabello? La evidencia científica es clara: no, este suplemento no provoca alopecia ni aumenta el riesgo de perder pelo.

El mito nació por un estudio pequeño que mostró un alza puntual de DHT, pero los expertos coinciden en que no es suficiente para establecer relación.

“No existe evidencia robusta que vincule creatina y pérdida de cabello”, afirma la doctora Sofía Viaux, médico cirujano y directora de Investigación y Desarrollo de Clínica Témpora.

¿Por qué el rumor sigue circulando?

Porque la caída del pelo es multifactorial —genética, estrés, nutrición, hormonas— y muchos culpan a la creatina sin evidencia, especialmente cuando comienzan a entrenar y notan cambios físicos.

Dato clave:

Los estudios muestran que la creatina no altera el equilibrio hormonal ni los niveles de DHT a un punto que afecte el folículo piloso. En cambio, sí mejora fuerza, rendimiento y recuperación muscular.

En personas sanas, la creatina es considerada segura, con efectos secundarios leves y transitorios. Si existe caída del cabello, el problema suele estar en la genética o la alopecia androgenética.