Estudio reveló que estas dos bebidas aceleran la caída del cabello y la aparición de canas

Un nuevo análisis científico advierte que el consumo excesivo de 2 bebidas muy populares podría estar favoreciendo la pérdida de cabello y la aparición temprana de canas.

Según el New York Post, investigadores revisaron 17 estudios de nutrición con más de 61.000 personas —de entre 7 y 77 años, la mayoría mujeres— para evaluar la relación entre la dieta y la salud capilar.

El exceso de bebidas azucaradas —más de 3,5 litros a la semana, equivalentes a diez latas— se asoció con un mayor riesgo de alopecia, especialmente en hombres.

Esto se debe a que el azúcar incrementa la producción de sebo en el cuero cabelludo, lo que puede obstruir los poros, provocar inflamación y dañar los folículos.

El alcohol tampoco sale bien parado: dos estudios revisados lo vincularon con la pérdida de cabello y el encanecimiento prematuro.

El consumo elevado de alcohol puede deshidratar el cuerpo, dificultar la absorción de nutrientes y alterar las hormonas, además de aumentar el estrés oxidativo, un proceso que afecta los folículos.

El nutriente clave para frenar la caída del cabello

El mismo análisis identificó un claro aliado: la vitamina D. Al menos 5 de los estudios revisados hallaron que niveles más altos de este nutriente ayudaban a disminuir la severidad de la alopecia y estimular el crecimiento capilar.

Otros nutrientes como el hierro, la proteína, la soya y los vegetales crucíferos también mostraron efectos positivos en la densidad y salud del cabello.