Durará hasta 10 horas: Aguas Andinas confirma corte de agua en comuna de la RM este miércoles 6 de mayo / Getty Images

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes señalaron que habrá una interrupción durante la tarde de este miércoles 6 de mayo en una comuna de la región Metropolitana.

El motivo del corte de agua se debe a un cambio de válvula en un sector de la capital. En tanto, se espera que los trabajos se extiendan por cerca de 10 horas.

Cabe señalar que la interrupción del servicio es en sectores acotados de la comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

A continuación, el horario y el sector que se verá afectado con el corte de agua de este miércoles en la capital:

La Reina: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 01:00 horas del jueves 7 de mayo.