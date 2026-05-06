Durará hasta 10 horas: Aguas Andinas confirma corte de agua en comuna de la RM este miércoles 6 de mayo
La interrupción del servicio se producirá durante esta tarde y se debe a un cambio de válvula. Revisa acá todos los detalles.
Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Así lo comunicó Aguas Andinas, quienes señalaron que habrá una interrupción durante la tarde de este miércoles 6 de mayo en una comuna de la región Metropolitana.
El motivo del corte de agua se debe a un cambio de válvula en un sector de la capital. En tanto, se espera que los trabajos se extiendan por cerca de 10 horas.
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Cabe señalar que la interrupción del servicio es en sectores acotados de la comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.
A continuación, el horario y el sector que se verá afectado con el corte de agua de este miércoles en la capital:
- La Reina: desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 01:00 horas del jueves 7 de mayo.
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