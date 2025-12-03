;

Leche entera, semidescremada o vegetal: cuál es mejor y qué aporta cada opción a la dieta

Nuevas investigaciones muestran las diferencias en la salud entre los lácteos tradicionales y las bebidas naturales.

Javiera Rivera

El debate sobre el consumo de lácteos volvió a tomar fuerza en medio del auge —y cuestionamiento— de las bebidas vegetales.

Según un análisis del nutricionista Rob Hobson para The Telegraph, la leche de vaca mantiene beneficios nutricionales difíciles de igualar, mientras millones de personas reconsideran su presencia en la dieta diaria.

Hobson explicó que un vaso de 200 ml de leche aporta 7 gramos de proteínas, 130 mg de calcio y vitaminas esenciales como B12, riboflavina y D, fundamentales para la salud ósea, muscular y metabólica.

Incluso, un estudio británico citado por el medio sostiene que quienes consumen leche semidesnatada presentan un 12% menos riesgo de depresión y un 10% menos de ansiedad, aunque el especialista aclara que la relación es solo asociativa.

El calcio también podría reducir en hasta 17% el riesgo de cáncer intestinal, al unirse a compuestos dañinos en el colon y disminuir la inflamación, siempre dentro de una dieta equilibrada.

¿Qué beneficios ofrece cada leche?

Pero no todas las leches aportan lo mismo. Hobson detalla las diferencias nutricionales entre cada tipo:

Leche entera

  • 132 kcal y 7,4 g de grasa por 200 ml
  • Más cremosa y saciante
  • Rica en vitaminas A y D
  • Ideal para niños, adolescentes y deportistas

Leche semidesnatada

  • 100 kcal y 3,6 g de grasa
  • Mantiene proteínas, calcio y vitaminas del grupo B
  • Equilibrio entre sabor y reducción de calorías
  • Recomendable para adultos que buscan controlar el peso

Leche desnatada

  • 74 kcal y 0,6 g de grasa
  • Conserva proteínas y calcio, suele estar fortificada
  • Para dietas bajas en grasa o control calórico estricto

Leche orgánica

  • Leve aumento de omega-3 y vitamina E
  • Impacto nutricional general mínimo

Bebidas vegetales

  • Soja: la más completa; buena en proteínas y generalmente fortificada
  • Avena: más fibra, menos proteínas; más calórica
  • Almendra: muy baja en calorías, pobre en proteínas
  • Coco: la menos nutritiva; solo 0,2 g de proteína por porción
