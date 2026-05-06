Trump amenaza a Irán con bombardeos si fracasa acuerdo para poner fin a la guerra: “Serán de mayor intensidad que antes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con bombardear de nuevo Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra.

Mediante su cuenta de Truth Social, el mandatario escribió: “Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual quizás sea una suposición arriesgada, la ya legendaria Furia Épica (el nombre que dio Estados Unidos a su ofensiva) llegará a su fin”.

“Y el bloqueo, altamente efectivo, permitirá que el estrecho de Ormuz quede ABIERTO PARA TODOS , incluido Irán”, añadió.

“Comenzarán los bombardeos”

Sin embargo, Donald Trump advirtió que, “si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes”.