“Han sido tremendamente desagradecidos con Jorge Segovia... Él salvó a Unión Española de la quiebra, la resucitó”

El pasado domingo, Unión Española consumó el segundo descenso de su historia tras caer ante O’Higgins en Santa Laura. El cuadro de Independencia profundizó su crisis deportiva y dirigencial, y uno de los principales señalados ha sido el dueño de la institución, Jorge Segovia.

En ese contexto, Johnny Ashwell, exgerente general del club entre 2010 y 2017, salió en defensa del cuestionado empresario español, quien ha mantenido el control del equipo desde el extranjero durante más de 15 años.

En diálogo con el sitio En Cancha, el exdirectivo de los “Hispanos” abordó su relación con Segovia y respondió a quienes piden su salida. “Cuando yo trabajaba, el dueño también estaba en España y hablaba con él casi todos los días. Don Jorge siempre se mantiene muy al tanto del club. No va por ahí la cosa. No sé si habrá habido algún cambio de política o estrategia, no sé. Pero que el dueño haya estado afuera… siempre ha estado afuera", comenzó señalando.

Consultado si le resulta poco serio que el empresario español esté manejando el club a distancia, Ashwell fue claro en señalar que “ese no es un factor que influya en el rendimiento del club. Por ejemplo, cuando me contrató, me dijo: ‘Yo me voy a ir y necesito un gerente que se haga cargo’. Y así fue por 7 años. Y lo mismo debe haber pasado con la gente que ahora estaba en Chile trabajando".

“Todos dicen que se vaya, pero ¿quién va a poner 3 millones de dólares anuales?"

En esa línea, el exdirigente paraguayo nacionalizado chileno advirtió el riesgo económico que podría significar la salida de Segovia. “Esa decisión la tiene que tomar él. Tiene el derecho soberano de hacer lo que le parezca con el club. Según su propia palabra, es una de las empresas más chicas que tiene, pero la que más problemas le da. Y conociéndolo, no creo que tome una decisión importante por esta situación", afirmó.

“La gente no recuerda cómo fueron las cosas. Don Jorge salvó al club de la quiebra. Lo resucitó, hizo grandes inversiones. Cambiarlo no es fácil: se necesita alguien capaz de sostener un club. Hay que pagar sueldos, gastos, mantenimiento", continuó.

“Todos dicen ‘que se vaya’, pero ¿quién va a poner 3 millones de dólares anuales para que el club opere? Nadie se hace esa pregunta. Yo digo: ojalá Don Jorge no tome esa determinación. Y no la va a tomar. Él no va a dejar el club botado“, agregró.

Finalmente, Johnny Ashwell señaló que “han sido tremendamente desagradecidos. Gracias a Don Jorge y su empresa, Unión llegó al nivel que tiene hoy. Esto es un resultado deportivo, una tragedia, sí, pero no es la muerte ni el fin. Institucionalmente, Unión es un gran club".

“Si Don Jorge dice ‘yo no doy más, me voy’, no sé qué pasaría. ¿Quién tiene la capacidad y los recursos para hacerse cargo? Ese es el punto. Pero no creo que lo haga. Él no es de los que abandonan el barco. Él mismo lo ha dicho. Por eso, la gente que habla sin saber debería, más bien, agradecerle y ofrecer su ayuda para sacar adelante al club. La parte futbolística fue el problema", sentenció.