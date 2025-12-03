;

Uno menos para el Colo Colo 2026: fichaje soñado de Fernando Ortiz tendría todo listo para jugar en México

El jugador ya había sido dirigido por el “Tano” y su nombre comenzaba a sonar con fuerza en Macul.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el Campeonato Nacional a una fecha del término y con chances muy mínimas de clasificar a la Copa Sudamericana, en Colo Colo deberán comenzar a planificar el armado del plantel para el año 2026.

Si bien Fernando Ortiz aún no tiene sellada su continuidad en la banca alba, el argentino ya manejaba nombres que podrían incorporarse al equipo en la siguiente temporada. Sin embargo, uno de ellos ya habría encontrado club.

Se trata de Diego Valdés, quien ya trabajó con el “Tano” en el América, por lo que reencontrarse en Colo Colo parecía una buena idea. Pero aquello no se podrá dar, ya que el volante estaría preparando su regreso al fútbol azteca.

Revisa también:

ADN

Según información de Fox Sports México, el chileno tiene negociaciones avanzadas para fichar en el Club León, que buscaría al ex Audax Italiano como reemplazante de James Rodríguez, quien no continuará en el equipo.

Valdés viene de una temporada compleja en Vélez Sarsfield, donde una lesión le impidió tener regularidad. Fueron solo 10 partidos los que pudo disputar en el “Fortín”, donde apenas anotó un gol.

Además de regresar al fútbol en el que más brilló, en León el volante chileno podrá reencontrarse con un compatriota: Rodrigo Echeverría, quien llegó al club a comienzos de 2025.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad