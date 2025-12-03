Uno menos para el Colo Colo 2026: fichaje soñado de Fernando Ortiz tendría todo listo para jugar en México

Con el Campeonato Nacional a una fecha del término y con chances muy mínimas de clasificar a la Copa Sudamericana, en Colo Colo deberán comenzar a planificar el armado del plantel para el año 2026.

Si bien Fernando Ortiz aún no tiene sellada su continuidad en la banca alba, el argentino ya manejaba nombres que podrían incorporarse al equipo en la siguiente temporada. Sin embargo, uno de ellos ya habría encontrado club.

Se trata de Diego Valdés, quien ya trabajó con el “Tano” en el América, por lo que reencontrarse en Colo Colo parecía una buena idea. Pero aquello no se podrá dar, ya que el volante estaría preparando su regreso al fútbol azteca.

Según información de Fox Sports México, el chileno tiene negociaciones avanzadas para fichar en el Club León, que buscaría al ex Audax Italiano como reemplazante de James Rodríguez, quien no continuará en el equipo.

Valdés viene de una temporada compleja en Vélez Sarsfield, donde una lesión le impidió tener regularidad. Fueron solo 10 partidos los que pudo disputar en el “Fortín”, donde apenas anotó un gol.

Además de regresar al fútbol en el que más brilló, en León el volante chileno podrá reencontrarse con un compatriota: Rodrigo Echeverría, quien llegó al club a comienzos de 2025.