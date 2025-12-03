;

VIDEO. No les saldrá gratis: el duro informe arbitral que deja en jaque la localía de la U para el 2026

Los azules provocaron serios incidentes el pasado martes en Independencia ante Coquimbo Unido.

Gonzalo Miranda

Los incidentes en Santa Laura

El cierre de temporada 2025, en condición de local para la Universidad de Chile, terminó de la peor forma: empataron ante Coquimbo Unido, prácticamente perdieron el “Chile 2″ y además los hinchas azules volvieron a causar desmanes en el Estadio Santa Laura.

En manifestación contra la dirigencia, tras los dichos de Gustavo Álvarez, quien reconoció un distanciamiento con Azul Azul, provocando la ira universitaria, hicieron que, injustificadamente, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ detuvieran el encuentro ante los ‘piratas’ en dos oportunidades.

“Al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile“, indica el reporte oficial del juez Diego Flores.

Agrega que “en el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos", sostiene el árbitro del partido.

Finalmente, también acusó que “los jugadores de Universidad de Chile ingresan al campo de juego con los niños en brazos, lo cual no estaba autorizado por Ligas Profesionales, tal como se comunicó en correo electrónico”.

Por todo lo anterior, es que se anticipa un duro castigo para los azules para lo que será el inicio del 2026 en cuanto a su localía.

