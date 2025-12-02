;

“Yo fui muy claro”: Gustavo Álvarez le responde a Michael Clark por cuestionar la fecha para anunciar su salida de la U

“Hoy el equipo mostró la convicción de siempre, esto no repercutió en lo más mínimo”, dijo el todavía entrenador de los azules.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En un partido cargado de emociones, en su mayoría negativas, la Universidad de Chile igualó 1-1 con Coquimbo Unido, en lo que será recordado como el último partido de Gustavo Álvarez como local al mando del banco azul.

Una vez terminado el encuentro, el DT argentino conversó con la transmisión de TNT Sports, donde, fiel a su estilo, dejó un análisis del choque, pero también tuvo palabras de respuesta para Michael Clark.

El partido lo arrancamos dominando, tuvimos ocasiones claras, pero fuimos de más a menos. En el segundo tiempo decidí el cambio para tener más peso ofensivo, sacando un central y poniendo un delantero. Ellos tuvieron dos contras con Zavala, pero nosotros merodeamos el gol y quizás nos faltó claridad”, comenzó explicando el técnico.

Al ser consultado por lo lejana que se ve la Copa Libertadores, a pesar de que resta una fecha, respondió: “Trataremos de ganar, es nuestra obligación, y depender de otro resultado. Vamos a preparar la última fecha para conseguir el objetivo”.

La respuesta de Álvarez a Michael Clark

La hora para hacer el análisis no era esta semana”, dijo el presidente de Azul Azul sobre el anuncio del técnico de dejar el club cuando aún restaban dos jornadas del torneo, por lo que Gustavo Álvarez tuvo que dar nuevamente explicaciones.

Yo fui muy claro con eso: era la última conferencia en el CDA. Después de un partido, con todas las emociones, no me parece que sea el momento para tocar un tema que es importante”, aseguró.

Sobre si su mensaje de despedida afectó al equipo esta tarde, fue claro. “En Iquique va a ser igual. Hoy el equipo mostró la convicción de siempre, esto no repercutió en lo más mínimo, el plantel es muy maduro”, cerró el DT de la U de Chile.

