La final de la Champions League ya está definida. Este miércoles, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich igualaron 1-1, pero con el global a su favor, los franceses se impusieron y van por el bicampeonato ante Arsenal.

Luego del vibrante 5-4 conseguido en la ida en Francia, los dirigidos por Luis Enrique viajaron hasta Alemania y volvieron a imponer condiciones. Aunque el encuentro no tuvo el ritmo frenético del primer duelo, dejaron un empate con muchas cosas para analizar.

El primer gol del partido llegó apenas a los 3 minutos, cuando Ousmane Dembélé aprovechó una gran jugada de Khvicha Kvaratskhelia para definir de primera dentro del área y vencer a Manuel Neuer.

¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!



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Sin embargo, los “bávaros” reaccionaron y terminaron el primer tiempo dominando las acciones, en medio de dos jugadas arbitrales que generaron fuertes reclamos en el Allianz Arena.

La primera fue una mano evidente de Nuno Mendes que no fue sancionada ni siquiera como falta, pese a que el lateral ya estaba amonestado y arriesgaba la expulsión. Luego, otra mano, esta vez de João Neves dentro del área, fue reclamada como penal, aunque el árbitro desestimó la jugada al considerar que provenía de un despeje de Vitinha.

¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE?



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El Bayern recién pudo descontar en los descuentos del partido con un gol de Harry Kane, pero el tiempo no les alcanzó para ir por el empate en el global.

DESCUENTO SOBRE EL FINAL: Harry Kane no perdonó y marcó el 1-1 (5-6) global de Bayern vs. PSG.



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La final se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Su rival será Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid en semifinales.