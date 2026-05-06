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VIDEOS. Con polémicas arbitrales incluidas: PSG tumba al Bayern Múnich y va por el bicampeonato de Champions League

Aprovechando su leve ventaja en la ida, los parisinos lograron meterse en la final, aunque con un arbitraje que dará mucho de qué hablar.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / EyesWideOpen

La final de la Champions League ya está definida. Este miércoles, Paris Saint-Germain y Bayern Múnich igualaron 1-1, pero con el global a su favor, los franceses se impusieron y van por el bicampeonato ante Arsenal.

Luego del vibrante 5-4 conseguido en la ida en Francia, los dirigidos por Luis Enrique viajaron hasta Alemania y volvieron a imponer condiciones. Aunque el encuentro no tuvo el ritmo frenético del primer duelo, dejaron un empate con muchas cosas para analizar.

El primer gol del partido llegó apenas a los 3 minutos, cuando Ousmane Dembélé aprovechó una gran jugada de Khvicha Kvaratskhelia para definir de primera dentro del área y vencer a Manuel Neuer.

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Sin embargo, los “bávaros” reaccionaron y terminaron el primer tiempo dominando las acciones, en medio de dos jugadas arbitrales que generaron fuertes reclamos en el Allianz Arena.

La primera fue una mano evidente de Nuno Mendes que no fue sancionada ni siquiera como falta, pese a que el lateral ya estaba amonestado y arriesgaba la expulsión. Luego, otra mano, esta vez de João Neves dentro del área, fue reclamada como penal, aunque el árbitro desestimó la jugada al considerar que provenía de un despeje de Vitinha.

El Bayern recién pudo descontar en los descuentos del partido con un gol de Harry Kane, pero el tiempo no les alcanzó para ir por el empate en el global.

La final se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Su rival será Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid en semifinales.

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