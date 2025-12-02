En estos momentos, Universidad de Chile se enfrenta a Coquimbo Unido en el cierre de la fecha 29 del Campeonato Nacional, en lo que podría ser el último partido de Gustavo Álvarez con el hincha azul presente.

Esta decisión del entrenador, tal como él lo señaló, tiene mucho que ver con su relación con la dirigencia de Azul Azul, algo que terminó por colmar la paciencia de la afición del “Romántico Viajero”.

En la salida de los equipos a la cancha del Estadio Santa Laura, la parcialidad local comenzó a cantar: “Dirigentes, la con... de su madre, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”.

Además, colgaron potentes lienzos en las rejas. “En Chile, la fiesta es un delito. No más derecho de admisión”, decía el más grande. Otro, con la cara de Michael Clark tachada, señalaba: “No más derecho de admisión, fuera corrupto conc...”.

También habia otro en el que la queja era contra el monto fijado por Azul Azul para los tickets: “Dirigentes ctm, bajen las entradas o mejor arranquen”, se leía en la tribuna Andes.

Álvaro Choupay Ampliar

Cuando parecía que las cosas no podían empeorar, en el minuto 15 del juego la barra de la U comenzó a lanzar una inmensa cantidad de fuegos artificiales. Lo peligroso de la situación es que mucha de la pirotecnia explotó en la misma galería e incluso dentro de la cancha.

Por este motivo, el encuentro estuvo detenido cerca de 5 minutos, pero finalmente el juez Diego Flores optó por continuar con la acción.