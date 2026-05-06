;

Ex de Stephanie Vaquer es hallado culpable: arriesga dura pena por intento de femicidio

El pasado martes se dio a conocer el fallo a favor de la luchadora nacional.

Nicolás Lara Córdova

Ex de Stephanie Vaquer es hallado culpable: arriesga dura pena por intento de femicidio

El pasado martes 5 de mayo, un juzgado de Ciudad de México falló a favor de la luchadora chilena Stephanie Vaquer en el juicio en contra de su ex pareja, Rogelio Reyes.

El tribunal declaró culpable a Reyes por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de femicidio en contra de la deportista.

Revisa también:

ADN

Los hechos fueron denunciados en marzo de 2023, cuando el luchador mexicano intentó estrangularla y la golpeó contra una pared, provocándole lesiones en el cuello.

Reyes fue detenido días después y quedó en prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación. Sin embargo, en 2025 se le otorgó libertad condicional, con la prohibición de acercarse a Vaquer.

La sentencia final se conocerá el 12 de mayo. Según el medio El Heraldo de México, Rogelio Reyes arriesga entre 30 y 70 años de prisión.

¿Has sufrido una situación de violencia o conoces a alguien?

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene a disposición el fono *1455, atendido por especialistas en violencia, que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico.

Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios. Y algo importante: es gratuito, confidencial y su horario de atención es de 08:00 a 00:00 horas, excepto festivos.

Revisa más información en este link.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad