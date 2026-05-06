Ex de Stephanie Vaquer es hallado culpable: arriesga dura pena por intento de femicidio
El pasado martes se dio a conocer el fallo a favor de la luchadora nacional.
El pasado martes 5 de mayo, un juzgado de Ciudad de México falló a favor de la luchadora chilena Stephanie Vaquer en el juicio en contra de su ex pareja, Rogelio Reyes.
El tribunal declaró culpable a Reyes por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de femicidio en contra de la deportista.
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Los hechos fueron denunciados en marzo de 2023, cuando el luchador mexicano intentó estrangularla y la golpeó contra una pared, provocándole lesiones en el cuello.
Reyes fue detenido días después y quedó en prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación. Sin embargo, en 2025 se le otorgó libertad condicional, con la prohibición de acercarse a Vaquer.
La sentencia final se conocerá el 12 de mayo. Según el medio El Heraldo de México, Rogelio Reyes arriesga entre 30 y 70 años de prisión.
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