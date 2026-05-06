Ministerio de Seguridad borra polémico posteo en redes sociales: “Mientras el gobierno pasado salía a balazos...”

Durante la madrugada de este miércoles, un operativo conjunto dirigido por Carabineros y el Ministerio Público, con apoyo del Ejército, culminó con la detención de cinco personas en la zona de Temucuicui.

La acción policial, enmarcada en infracciones a la Ley 20.000 (Ley de Drogas), fue celebrada transversalmente por autoridades gubernamentales y parlamentarios oficialistas.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, fue una de las primeras en destacar el éxito de la diligencia a través de sus canales oficiales, calificando el procedimiento como un “impecable operativo” y asegurando que, con estas detenciones, el Estado logra recuperar el control territorial en la zona.

El posteo eliminado: Alusión a Izkia Siches

A pesar del balance positivo en materia de seguridad, la jornada se vio marcada por una publicación en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Ministerio de Seguridad Pública a las 15:29 horas. El mensaje generó controversia inmediata al realizar una comparación política directa con la administración anterior:

“Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”.

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Esta frase hacía alusión al incidente ocurrido en marzo de 2022, cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, se vio imposibilitada de ingresar a la zona tras ser recibida con disparos al aire y barricadas en el camino. La publicación oficial fue eliminada apenas 18 minutos después, a las 15:47 horas.

Versión oficial del ministerio

Al ser consultados por el origen y posterior retiro de la publicación, desde el Ministerio de Seguridad Pública explicaron que el mensaje no representaba una comunicación oficial planificada, informa La Tercera. La cartera atribuyó el hecho a una equivocación de la persona a cargo de las redes sociales, asegurando que por ese motivo el contenido se eliminó de forma inmediata.