Universidad de Chile consiguió igualar el partido ante Coquimbo Unido gracias a Charles Aránguiz, quien, pese a convertir, perdió una racha con nueve años de vigencia.

En el duelo ante los “Piratas”, el “Príncipe” falló por primera vez un penal con la Universidad de Chile. Diego “Mono” Sánchez, pese a recibir el gol en el rebote, fue el encargado de amargar al volante azul.

En total, con la U, el bicampeón de América había convertido en las 24 ocasiones en que se paró en el punto desde los doce pasos, contando sanciones en el juego y definiciones tras empates.

Además, considerando los penales lanzados con todos sus equipos, Aránguiz no fallaba desde 2016, cuando defendía la camiseta del Bayer Leverkusen. En aquella ocasión erró en una tanda de Copa Alemania ante el Sportfreunde Lotte.

Ahora, su récord total contempla 36 penales ejecutados, y el “Príncipe” podrá decir que solo ha fallado en 4 oportunidades.