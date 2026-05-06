ENAP informa cambios en el precio de los combustibles en Chile: diésel registra caída tras cambio en el Mepco

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ENAP informa cambios en el precios de los combustibles en Chile

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó su Informe de Precios Estimados de Combustibles para la semana que inicia este jueves 7 de mayo.

Las cifras revelan una tendencia mixta en los valores, marcada por un contexto internacional de tensión entre Estados Unidos e Irán que ha mantenido en vilo al mercado energético.

Intervención del Ministerio de Hacienda

Un factor clave esta semana es el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial, donde el Ministerio de Hacienda anunció un cambio en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Esta medida implica un ajuste en la forma en que el organismo regula los precios actuales, coincidiendo con la entrega de los nuevos cálculos de la estatal.

ENAP subrayó que su rol se limita a la comercialización mayorista con las distribuidoras, quienes finalmente establecen de forma autónoma el precio de venta al público en las estaciones de servicio.

Estimación de variaciones por litro

De acuerdo con el reporte oficial, así se moverán los precios para esta semana: