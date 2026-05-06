ENAP informa cambios en el precio de los combustibles en Chile: diésel registra caída tras cambio en el Mepco
El cambio reglamentario coincide con la entrega del informe de precios de ENAP para la semana del 7 al 13 de mayo, afectando la estabilización de los valores.
ENAP informa cambios en el precios de los combustibles en Chile
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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó su Informe de Precios Estimados de Combustibles para la semana que inicia este jueves 7 de mayo.
Las cifras revelan una tendencia mixta en los valores, marcada por un contexto internacional de tensión entre Estados Unidos e Irán que ha mantenido en vilo al mercado energético.
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Intervención del Ministerio de Hacienda
Un factor clave esta semana es el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial, donde el Ministerio de Hacienda anunció un cambio en la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Esta medida implica un ajuste en la forma en que el organismo regula los precios actuales, coincidiendo con la entrega de los nuevos cálculos de la estatal.
ENAP subrayó que su rol se limita a la comercialización mayorista con las distribuidoras, quienes finalmente establecen de forma autónoma el precio de venta al público en las estaciones de servicio.
Estimación de variaciones por litro
De acuerdo con el reporte oficial, así se moverán los precios para esta semana:
|Combustible
|Variación estimada
|Diésel
– $47,3
|GLP de uso vehicular
+ $49,3
|Gasolina 97 octanos
– $0,6
|Gasolina 93 octanos
+ $0,1
|Kerosene (Parafina)
$0,0 (Sin variación)
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