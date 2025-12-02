;

VIDEO. “El cariño obligado no existe”: la reacción de Clark ante la salida de Gustavo Álvarez de la banca de la U de Chile

El presidente de Azul Azul también se refirió por primera vez al castigo de la CMF en su contra.

Carlos Madariaga

Michael Clark y la salida de Gustavo Álvarez

Michael Clark y la salida de Gustavo Álvarez

08:03

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En la previa al encuentro contra Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió en torno al momento de la U de Chile tras el anuncio de Gustavo Álvarez de dejar el club tras los últimos dos encuentros del año.

“Nosotros sabíamos que iba a hablar ayer, tenemos una muy buena relación. Nos había informado lo que iba a ser”, dijo en el ingreso al Santa Laura, cuestionando el momento en que el DT argentino anunció su decisión.

Revisa también:

ADN

“La hora para hacer análisis no era esta semana, nos quedan seis puntos vitales por jugar. Es muy distinto ser Chile 2 a Chile 3, impacta en las decisiones que tenemos que tomar para el próximo año. Vamos a respetar el contrato, ya llegará el momento. Creo que no era el mejor minuto, pero respetamos su decisión”, comentó Michael Clark, planteando la complejidad de que se pueda extender el contrato de Gustavo Álvarez.

“Vamos a acabar el año y ahí vamos a planificar el que viene, tomaremos decisiones sabiendo cómo terminamos el año. El cariño obligado no existe y veremos a fin de año como acabamos para tomar decisiones”, recalcó el mandamás azul, que desestimó que la determinación del DT sea por la economía del club.

“Los números de la U son públicos. Este ha sido un buen año en esos términos. Nos estamos haciendo cargo de una deuda histórica que hay que pagar. La plantilla debe andar por los mil millones de pesos mensuales. Hemos hecho un manejo cuidadoso de los recursos. Hay que buscar un equilibrio y hemos tomado buenas decisiones”, enfatizó.

Michael Clark y el castigo de la CMF

El presidente de Azul Azul se expresó por primera vez de manera pública a la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero en su contra, planteando que no influye en su gestión en Azul Azul.

“Mi situación es un tema personal que no tiene nada que ver con la U. La U tiene un patrimonio separado, con una dinámica propia. El club trabaja para conformar mejores planteles y preparar el año para que salga lo mejor posible”, recalcó.

“Presenté los descargos y apelé ante la CMF, eso debería salir luego. No debiera haber cambios, pero luego de eso recurriremos a la justicia. Estoy seguro que se va a aclarar todo esto”, cerró Michael Clark.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad