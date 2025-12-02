En la previa al encuentro contra Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se refirió en torno al momento de la U de Chile tras el anuncio de Gustavo Álvarez de dejar el club tras los últimos dos encuentros del año.

“Nosotros sabíamos que iba a hablar ayer, tenemos una muy buena relación. Nos había informado lo que iba a ser”, dijo en el ingreso al Santa Laura, cuestionando el momento en que el DT argentino anunció su decisión.

“La hora para hacer análisis no era esta semana, nos quedan seis puntos vitales por jugar. Es muy distinto ser Chile 2 a Chile 3, impacta en las decisiones que tenemos que tomar para el próximo año. Vamos a respetar el contrato, ya llegará el momento. Creo que no era el mejor minuto, pero respetamos su decisión”, comentó Michael Clark, planteando la complejidad de que se pueda extender el contrato de Gustavo Álvarez.

“Vamos a acabar el año y ahí vamos a planificar el que viene, tomaremos decisiones sabiendo cómo terminamos el año. El cariño obligado no existe y veremos a fin de año como acabamos para tomar decisiones”, recalcó el mandamás azul, que desestimó que la determinación del DT sea por la economía del club.

“Los números de la U son públicos. Este ha sido un buen año en esos términos. Nos estamos haciendo cargo de una deuda histórica que hay que pagar. La plantilla debe andar por los mil millones de pesos mensuales. Hemos hecho un manejo cuidadoso de los recursos. Hay que buscar un equilibrio y hemos tomado buenas decisiones”, enfatizó.

Michael Clark y el castigo de la CMF

El presidente de Azul Azul se expresó por primera vez de manera pública a la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero en su contra, planteando que no influye en su gestión en Azul Azul.

“Mi situación es un tema personal que no tiene nada que ver con la U. La U tiene un patrimonio separado, con una dinámica propia. El club trabaja para conformar mejores planteles y preparar el año para que salga lo mejor posible”, recalcó.

“Presenté los descargos y apelé ante la CMF, eso debería salir luego. No debiera haber cambios, pero luego de eso recurriremos a la justicia. Estoy seguro que se va a aclarar todo esto”, cerró Michael Clark.