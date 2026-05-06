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Sernac emite alerta por autos con falla técnica en el motor: estos son los dos modelos afectados en Chile

“En algunos casos el motor puede detenerse mientras se conduce el vehículo”, advirtió el organismo. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta por autos con falla técnica en el motor: estos son los dos modelos afectados en Chile

Sernac emite alerta por autos con falla técnica en el motor: estos son los dos modelos afectados en Chile / Getty Images

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para dos modelos de vehículos ante posibles defectos en el motor.

La advertencia es para los vehículos marca Ford, modelos Explorer y Edge, vendidos en Chile entre los años 2021 y 2022. A continuación, imágenes referenciales de los autos afectados:

ADN

Sernac

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Sernac

De acuerdo a lo señalado por el ente fiscalizador, en algunos de los vehículos involucrados pueden: “Presentarse ruidos, traqueteos, golpes o vibraciones, seguido de una reducción de potencia e incluso en algunos casos el motor puede detenerse mientras se conduce el vehículo".

Revisa también:

ADN

Esto último, debido a: “Una posible fractura en la válvula de la toma de aire de admisión (si el motor llega a apagarse estando el vehículo en movimiento, el mismo conservará la capacidad de dirección asistida y asistencia de servofreno)”, advierten.

El organismo señaló que, en caso de que esta condición se presente en un vehículo, podría “aumentar el riesgo de accidente”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el Sernac hicieron el llamado a los consumidores a revisar si es que su vehículo se encuentra dentro del listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, los consumidores deben ponerse en contacto directamente con la empresa para agendar una reparación del vehículo.

La reparación tiene una duración máxima de hasta 22 horas y no implica un costo para los consumidores afectados. A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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