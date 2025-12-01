Partió la temporada clasificándose a la Copa Sudamericana 2025, pero terminó perdiendo la categoría. Es la realidad de Unión Española, que este domingo selló su descenso a la Primera B por segunda vez en la historia.

Los hinchas ‘hispanos’ llegaron en masa a La Catedral del fútbol chileno para intentar buscar la épica, pero se fueron masticando una derrota que los tendrá en la Primera B el 2026.

ADN.cl estuvo en el Estadio Santa Laura, y acá te contamos todo lo que no se vio en la transmisión oficial.

Ambiente de final

Pese a que no lo era, sino todo lo contrario, el público de Unión Española llegó en masa, aprovechando que no se vendieron entradas para el hincha visitante. Dos tercios del Estadio Santa Laura eran rojos.

Explosión de ilusión

Tras un inicio de partido arrollador, la superioridad “hispana” se plasmó en el marcador con golazo de Gonzalo Castellani (13’) para abrir el marcador. La ilusión en Independencia se prendía.

Cambio y gol

Molesto por el desempeño de sus pupilos, ‘Paqui’ Meneghini dispuso de un tempranero cambio, el que le trajo réditos dos minutos más tarde: Martín Serrafiore (25) silenció La Catedral.

“¡Dale Unión!”

Ese silencio, duro 10 segundos. Automáticamente, tras el gol de Serrafiore, el aliento de la parcialidad hispana comenzó con todo pidiendo “un poco más de aguante” para dejar los tres puntos en casa.

Pifias para Bryan Rabello

Con paso por Santa Laura, el formado en Colo Colo regresaba a Independencia y los hinchas rojos no le perdonaron su estancia en O’Higgins. Cada vez que tomó la pelota, la pifia era descomunal.

El dolor de Pablo Aránguiz

Era el mejor jugador de la cancha, y seguramente del plantel este 2025, pero el destino le tenía deparado una horrible sorpresa. En un pique, Pablo Aránguiz sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna. Visiblemente emocionado, dejó la cancha entre lágrimas mientras el hincha hispano le cantaba “Pablo, Pablo…”.

El delegado contra los hinchas visitantes

En medio del primer tiempo, un confuso incidente se provocó en las tribunas del estadio, luego de que un hincha increpara y decidiera sacar por la fuerza a dos fanáticos de O’Higgins que, con poleras en mano, estaban entremedio de los ‘hispanos’. ¿El problema? Es que ese fanático del rojo era nada más, ni nada menos, que Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana y reconocido hincha de Unión Española. La situación tuvo que ser contralada por Carabineros.

¡Para adelante conchet…!

Iniciado el complemento, Maximiliano Romero (49′) desnivelaba el marcador para el visitante y ponía el drama para los locales. “¡Para adelante conchetumadre... jueguen como cobran... tócasela a uno de rojo... hediondo conch...!”, fueron algunos de los epítetos más suaves de los fanáticos del rojo que venían como su equipo se iba a la Primera B.

El VAR ahogó los gritos

Bruno Jauregui (83′) hizo que los hinchas de Unión Española se ilusionaran con la salvación, y minutos más tarde, otro tanto le daba vida, una fecha más, a los ‘hispanos’, pero el VAR confirmó una posición de adelanto que ahogó el tercer tanto de la Unión.

Las estocadas finales de Leiva y González

Con el local completamente jugado en ofensiva, Juan Leiva y Francisco González le propinaron los dos golpes finales a una Unión Española que jugará en la Primera B 2026.