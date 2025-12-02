;

VIDEO. “¡No me voy a bajar!”: imágenes captan tenso control vehícular en Vitacura que terminó con detención

Un registro televisivo en vivo mostró la resistencia de una automovilista durante una fiscalización, situación que obligó a la intervención de varios uniformados.

Martín Neut

Imágenes captan tenso control vehícular en Vitacura

Una tensa fiscalización vehicular se produjo en Vitacura luego de que una conductora intentara escapar del control policial transmitido en vivo por televisión.

El episodio, captado por CHV, comenzó cuando Carabineros le pidió descender del automóvil para revisar su documentación. Sin embargo, la mujer se negó repetidamente y mantuvo el vehículo encendido, intentando avanzar para evitar el procedimiento.

Ante el riesgo para los funcionarios, al menos cuatro carabineros debieron intervenir para impedir la maniobra.

Durante el forcejeo verbal, un uniformado la instó a cooperar: “¡Se baja a la buena o yo la bajo a la mala!”, mientras ella respondía con firmeza: “¡No me voy a bajar! ¡No me va a bajar ni a la buena ni a la mala!”.

Finalmente, los policías lograron sacarla del auto y detenerla. Más tarde se confirmó que la mujer tenía la licencia de conducir vencida desde 2012, situación que habría motivado su intento de huida.

ADN Radio
