Las intensas lluvias registradas este jueves en la región Metropolitana provocaron el colapso parcial del techo del Bazar ED, feria de moda y diseño que se realiza en el Parque Bicentenario de Vitacura.

El incidente ocurrió luego de que la acumulación de agua sobre la carpa principal hiciera ceder la estructura, generando momentos de pánico entre los asistentes, que debieron salir corriendo para resguardarse.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el agua cae sobre los puestos, mojando productos y dañando el trabajo de decenas de emprendedores.

Desde La Casa de los Afiches, una de las pymes participantes, lamentaron lo ocurrido: “Hoy fue muy triste porque la lluvia arruinó el trabajo de cientos de emprendedores”.

La marca también hizo un llamado a apoyar el evento una vez que reabra sus puertas: “Apenas vuelva a abrir las puertas es mega importante que se llene de gente, porque para muchos expositores representa un alto porcentaje de sus ventas anuales”.