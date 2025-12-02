;

“¿Por qué llegó la televisión?”: el tenso cruce entre exdiputado RN e inspector de Transportes en fiscalización en vivo

El exparlamentario negó prepotencia y aseguró que solo buscaba aclarar la normativa.

Nelson Quiroz

Una fiscalización rutinaria del Ministerio de Transportes en Vitacura terminó generando polémica, luego de que un funcionario acusara al exdiputado Pedro Pablo Browne de cambiar su actitud cuando arribaron las cámaras de televisión.

En concreto, el comentado episodio fue registrado por el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, y rápidamente levantó una ola de menciones en redes sociales.

23 Marzo 2017/VALPARAISO Pedro Browne en conferencia de prensa donde Ingresa reforma constitucional para que los 3 poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estén en la misma región FOTO: PABLO OVALLE iSASMENDI/ AGENCIAUNO

Según el inspector, Browne cuestionaba reiteradamente su autoridad al solicitarle los documentos del vehículo. “Le expliqué cuáles eran los organismos que pueden fiscalizar. Usted me decía que no”, reclamó el funcionario, quien luego deslizó que el exparlamentario solo moderó su tono cuando vio al equipo de prensa. “¿Por qué ahora sí? ¿Porque llegó la televisión?”, lo increpó.

Browne negó haber actuado distinto por la presencia de cámaras, asegurando que su intención era únicamente aclarar dudas sobre las facultades de los inspectores. “A veces no se informa bien cuáles son los alcances”, comentó posteriormente en diálogo con el matinal de CHV.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron del todo a los periodistas en el estudio. “Un exdiputado debería conocer la ley”, le advirtió el periodista Francisco Sanfurgo, a lo que Browne respondió que la normativa en cuestión no era de su autoría.

El exlegislador, que integró la Cámara entre 2010 y 2018, primero como militante de RN y luego como miembro del movimiento Amplitud, insistió en que no hubo prepotencia.

