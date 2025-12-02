;

VIDEOS. Bruno Nervi, oncólogo y director del CECAN, advierte que “el cáncer está aumentando en jóvenes en Chile”

En el nuevo capítulo de Tecnociencia, el especialista aborda el alza de diagnósticos tempranos, la brecha en atención y la urgencia de acelerar tratamientos.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 14 de Tecnociencia

En el nuevo episodio de Tecnociencia, el Podcast, conducido por Andrea Obaid, el oncólogo Bruno Nervi analiza el preocupante aumento de cáncer en personas menores de 50 años. Aunque el cáncer es una enfermedad del envejecimiento”, hoy los especialistas observan tumores mucho más precoces.

Nervi señala que en cáncer de colon “antes la edad promedio era 70 o 75 años y hoy vemos pacientes de 40 o 30 y tantos”. Si bien la causa no está clara, afirma que podría relacionarse con “cambios en el microbioma” y con el consumo de “productos procesados”.

Revisa también:

ADN

El especialista también desmiente los rumores que vinculan vacunas y cáncer. “No hay ninguna evidencia (…) que muestre esa asociación”, enfatiza, explicando que el alza en casos jóvenes “viene de hace varios años antes de la pandemia”.

Lo que sí impactó fue el retraso en la atención: “7000 chilenos iban a morir… solo por un atraso en el diagnóstico”, según un estudio que él mismo coautorizó.

Mismo país y parecen planetas distintos

Nervi profundiza en qué determina la supervivencia. Señala que no depende del “comportamiento” del paciente, sino del acceso a controles y tratamientos a tiempo.

Recalca que hoy “las listas de espera son atroces” y que en Chile mueren “tres personas por hora de cáncer, y una de ellas muere en una lista de espera o sin tratamiento oportuno”. Añade que cumplir los tiempos GES podría cambiar radicalmente la sobrevida: “uno de cada tres podría vivir más”.

La desigualdad del sistema también influye. En cáncer colorrectal, “si alguien tiene ISAPRE (…) tiene 65% de probabilidad de estar vivo a 5 años; en cambio, en FONASA A o B es 35%”. Para Nervi, “mismo país y parecen planetas distintos”, una brecha marcada por demoras en exámenes, diagnósticos y tratamientos.

El capítulo completo ya está disponible en todas las plataformas de Radio ADN.

